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கரூர் - திருச்சி சாலையில் ஆறாக ஓடிய கழிவு நீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
கரூர் - திருச்சி சாலையில் ஆறாக ஓடிய கழிவு நீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:36 AM
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கரூர்: கரூர் அருகே, சாலையில் கழிவுநீர் நேற்று காலை ஆறாக ஓடியது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிப்பட்டனர்.
கரூர் - திருச்சி பழைய சாலை தொழிற்பேட்டை செல்வம் நகர் பிரிவில், குடியிருப்புகள் மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் உள்ளன. ஆனால் அப்பகுதியில் உள்ள, சாக்கடை கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதை சரி செய்யக்கோரி பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்தும், மாநகராட்சி நிர்வாகம் சரி செய்யாமல் அலட்சியமாக உள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று, கரூர் - திருச்சி பழைய சாலை தொழிற்பேட்டை செல்வம் நகரில், சாக்கடை கால்வாயில் இருந்து,
கழிவுநீர் வெளியேறி, திருச்சி சாலையில் ஆறாக ஓடியது. அப்போது, துர்நாற்றம் வீசியதால் அப்பகுதி மக்கள், வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டனர். எனவே, சாக்கடை கால் வாயில் இருந்து, கழிவுநீர் வெளியேறுவதை தடுக்க வேண்டியது
அவசியம்.