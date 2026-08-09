தெய்வ திருமண விழாவுக்காக கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் முகூர்த்தக்கால் நடல்
தெய்வ திருமண விழாவுக்காக கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் முகூர்த்தக்கால் நடல்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:22 AM
கரூர்:கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில், தெய்வ திருமண விழாவுக்காக, நேற்று முகூர்த்தக்கால் நடும் விழா நடந்தது.
கரூர்
ஸ்ரீ மகா அபிேஷக குழு சார்பில், 28வது தெய்வ திருமண விழாவையொட்டி,
கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில் முன், நேற்று காலை முகூர்த்தக்கால்
நடும் விழா நடந்தது. வரும், 15ம் தேதி காலை கொடி மரம் பூஜை மற்றும்
விநாயகர் பூஜையுடன் தெய்வ திருமண விழா தொடங்குகிறது. அதை தொடர்ந்து
நாட்டியாஞ்சலி, தேவார இன்னிசை, ஆன்மிக சொற்பொழிவு, மாலை
முளைப்பாரி மற்றும் சீர் தட்டு ஊர்வலம் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன.
வரும்,
16 காலை, 6:00 மணிக்கு பஞ்ச மூர்த்திகளுக்கு மகா அபிேஷகம், 8:00
மணிக்கு மங்கள இசை, 10:30 மணிக்கு தெய்வ திருமண விழா நடக்கிறது. பிறகு
பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. ஏற்பாடுகளை, ஸ்ரீ
மகா அபிேஷக குழு டிரஸ்ட்டிகள் செய்து வருகின்றனர்.