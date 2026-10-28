மது போதையில் தகராறு செய்த மாநகராட்சி பில் கலெக்டர் கைது
மது போதையில் தகராறு செய்த மாநகராட்சி பில் கலெக்டர் கைது
ADDED : அக் 28, 2026 02:44 AM
கரூர்: கரூர் அருகே போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன், மது போதையில் தகராறு செய்த, மாநகராட்சி பில் கலெக்டரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தருமபுரி மாவட்டம், குமாரப்பட்டியை சேர்ந்த கமலேசன் என்பவரது மகன் தனசேகரன், 28; கரூர் மாநகராட்சியில், பில் கலெக்டராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு திருகாம்புலியூர் பகுதியில், டூவிலரில் மது போதையில் சென்றுள்ளார். அப்போது, பசுபதிபாளையம் போலீசார், தனசேகரனின் டூவீலரை பறிமுதல் செய்தனர்.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த தனசேகரன் நடந்து சென்று, தான்தோன்றிமலை போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் நின்று, டூவீலரை தரும்படி தகராறு செய்துள்ளார். மேலும், திருச்சி சாலையில் படுத்து கொண்டு, போக்குவரத்துக்கு இடையூறு செய்துள்ளார்.
அப்போது, கரூரில் இருந்து திருச்சிக்கு சென்ற இரண்டு பஸ்கள் மோதிக்கொண்டன. இதையடுத்து, தான்தோன்றிமலை போலீசார் தனசேகரனிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் அழைத்து சென்று அமர வைத்தனர். இதுகுறித்து, எஸ்.ஐ., சக்திவேல் அளித்த புகார்படி, தனசேகரனை தான்தோன்றிமலை போலீசார் கைது செய்தனர்.