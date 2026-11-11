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தோட்டக்கலை துறை சார்பில் காளான் வளர்ப்பு பயிற்சி

தோட்டக்கலை துறை சார்பில் காளான் வளர்ப்பு பயிற்சி

ADDED : நவ 05, 2026 07:05 AM

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ADDED : நவ 05, 2026 07:05 AM

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கரூர்:கரூர் மாவட்ட தோட்டக்கலை துறை சார்பில், பாகநத்தம் கிராமத்தில், ஏ.டி.எம்.ஏ., திட்டத்தின் கீழ், காளான் வளர்ப்பு பயிற்சி முகாம் நடந்தது.

அதில், காளான் வளர்ப்பின் முக்கியத்துவம், தொழில்நுட்ப முறைகள், அரசின் திட்டங்கள், மானியங்கள் குறித்து, தோட்டக்கலை துறை உதவி இயக்குனர் ஜீவா விளக்கம் அளித்து பேசினார். மேலும், காளான் வளர்ப்பிற்கான படுக்கை தயாரிப்பது குறித்து, செய்முறை விளக்கமும் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது.

நிகழ்ச்சியில், கரூர் அரசு வேளாண்மை கல்லுாரி பேராசிரியர் கார்த்திகேயன், மாணவியர் பவிஷ்ணவி, பூர்ண சந்திரிகா, பிரவீணா, ரஞ்சனா, ரோகிணி, சகிமிதா, ஸ்ரீநிதி, சுபஸ்ரீ உள்பட, பலர் பங்கேற்றனர்.

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