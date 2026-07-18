நங்கவரம் டவுன் பஞ்., கூட்டம் 17 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்
நங்கவரம் டவுன் பஞ்., கூட்டம் 17 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:31 AM
குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த நங்கவரம் டவுன் பஞ்., அலுவலக கூட்ட அரங்கில், நேற்று சாதாரண கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், 17 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்திற்கு
டவுன் பஞ்., தலைவர் ராஜேஸ்வரி தலைமை வகித்தார். துணைத் தலைவர்
அன்பழகன், செயல் அலுவலர் காந்தரூபன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டரங்கில்
கவுன்சிலர் செந்தில் வேலன் பேசுகையில், 'முன்னாள் முதல்வர்கள்
கருணாநிதி, ஸ்டாலின் ஆகியோரிடன் படங்களை வைக்க வேண்டும்,' என
கேட்டுக் கொண்டார்.
தலைவர், துணைத் தலைவர் உத்தரவின்படி, முன்னாள் முதல்வர்கள் படங்கள் வைக்கப்பட்டன.
கவுன்சிலர்
லதா சங்கர் பேசுகையில்,'அனைத்து குடியிருப்புகளுக்கும் புதிய குழாய்
அமைக்கப்படுமா; காவிரி நீர் வழங்கப்படுமா' என கேட்டார்.
அதற்கு
பதிலளித்து பேசிய செயல் அலுவலர் காந்தரூபன்,'' பழைய குடிநீர் பைப்
அப்படியே இருக்கும். புதிதாக இணைப்பு வழங்கப்படும். புதிய சாலை
அமைக்கப்படும்,'' என்றார்.
இக்கூட்டத்தில் வரவு செலவு, பிறப்பு,
இறப்பு பதிவு உள்ளிட்ட, 17 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அலுவலக
இளநிலை உதவியாளர் நித்தியா மற்றும் கவுன்சிலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.