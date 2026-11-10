அரவக்குறிச்சியில் நீச்சல் குளம் தேவை

ADDED : நவ 09, 2026 06:24 AM
அரவக்குறிச்சி:கரூர்
மாவட்டத்தில், வளர்ந்து வரும் சிறப்பு நிலை பேரூராட்சியான
அரவக்குறிச்சியில், நீச்சல் குளம் அமைக்க வேண்டும் என மாணவர்கள்,
பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மாணவர்களுக்கான குறுவட்ட மைய
விளையாட்டு போட்டிகளில், நீச்சல் போட்டியும் இடம் பெறுகிறது. ஆனால்
கிராமப்புற மாணவர்கள், நீச்சல் பயிற்சி மேற்கொள்வதற்காக, கரூருக்கு
செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. கரூரில் உள்ள நீச்சல்
குளங்களில், மாணவர்கள் அதிகளவில் பதிவு செய்திருப்பதால்,
அனைவருக்கும் போதிய பயிற்சி வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை என, பெற்றோர்கள்
தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும் கரூருக்கு சென்று வருவதால்,
மாணவர்களுக்கு கூடுதல் போக்குவரத்து செலவு ஏற்படுவதுடன், நேர
விரயமும் அதிகமாகிறது. இச்சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, மாணவர்கள்
உள்ளூரிலேயே நீச்சல் பயிற்சி பெற வசதியாக, அரவக்குறிச்சியில்
நீச்சல் குளம் அமைக்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
அரவக்குறிச்சியில்
நீச்சல் குளம் அமைக்கப்பட்டால், மாணவர்கள் போட்டிகளில் சிறப்பாக
பங்கேற்று வெற்றி பெறுவதோடு, ஆறு, குளம், அணைக்கட்டு போன்ற
நீர்நிலைகளுக்கு செல்லும் போது, தங்களை பாதுகாத்து கொள்ளும்
திறனையும் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் என, பெற்றோர் கருத்து
தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களின்
வேண்டுகோளை ஏற்று, அரவக்குறிச்சியில் விரைவில் நீச்சல் குளம் அமைக்க,
சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.