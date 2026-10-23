நெரூர் அக்ரஹாரம் கிளை வாய்க்காலை துார் வார பொது மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
நெரூர் அக்ரஹாரம் கிளை வாய்க்காலை துார் வார பொது மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : அக் 22, 2026 07:18 AM
கரூர்:கரூர் அருகே, காவிரியாற்றின் கிளை வாய்க்காலை துார் வார வேண்டும் என, பொது மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கரூர்
மாவட்டம், நெரூர் அக்ரஹாரத்தில், 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன.
அக்ரஹாரம் வழியாக, காவிரியாற்றின் கிளை வாய்க்கால் செல்கிறது. இதன்
மூலம் செல்லும் தண்ணீர் நெரூர் அக்ரஹாரம் முதல், பல்வேறு கிராமங்கள்
வழியாக சென்று மீண்டும் காவிரியாற்றில் கலக்கிறது.
தற்போது, கிளை
வாய்க்காலின் கரைகள் உடைந்த நிலையில் உள்ளது. மேலும், வாய்க்காலில்
பல்வேறு மண் அடைப்பு ஏற்பட்டு, பிளாஸ்டிக் குப்பை மற்றும் கழிவுகள்
தேங்கியுள்ளன. இதனால், அப்பகுதியில்
துர்நாற்றம் ஏற்பட்டு, சுகாதார கேடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே,
நெரூர் அக்ரஹாரம் கிளை வாய்க்காலில் உள்ள கழிவுகளை அகற்றி, கரைகளை
சீரமைக்க, கரூர் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது
அவசியம்.