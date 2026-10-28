தனியார் விடுதியில் வடமாநில வாலிபர் மயங்கி விழுந்து சாவு
தனியார் விடுதியில் வடமாநில வாலிபர் மயங்கி விழுந்து சாவு
ADDED : அக் 28, 2026 05:02 AM
கரூர்: கரூரில், தனியார் விடுதியில் தங்கியிருந்த வட மாநில வாலிபர், மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார்.
ராஜஸ்தான் மாநிலம், அஜ்மீர் பகுதியை சேர்ந்-தவர் வினோத்குமார் கார்த்தி, 33; மார்க்கெட்டிங் மேலாளர். இவர், நேற்று முன்தினம் கரூர் டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எதிரே உள்ள, தனியார் விடுதியில், சில்வர் விற்பனைக்காக தங்கியி-ருந்தார். அவருடன் சில்வர் விற்பனை நிறுவன உரிமையாளர் ஜெகதீஷ் குமாரும் தங்கியி-ருந்தார். இந்நிலையில், விடுதி அறையில் மயங்கி விழுந்த வினோத்குமார் கார்த்தியை, உரிமையாளர் ஜெகதீஷ்குமார், கரூர் அரசு மருத்-துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார். ஆனால், செல்லும் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து, வினோத் குமார் கார்த்தியின் சகோதரர் பிரகாஷ் சந்திரா கார்த்தி, 30, போலீசில் புகார் செய்தார். கரூர் டவுன் போலீசார் விசா-ரணை நடத்தி வருகின்றனர்.