சலுகை விலையில் அரிசி, பருப்பு இருந்தும் பயனில்லை கரூரில் அடிக்கடி பூட்டப்படும் அமுதம் அங்காடி
சலுகை விலையில் அரிசி, பருப்பு இருந்தும் பயனில்லை கரூரில் அடிக்கடி பூட்டப்படும் அமுதம் அங்காடி
ADDED : அக் 22, 2026 07:22 AM
கரூர்:கரூரில்
உள்ள அம்மா அமுதம் அங்காடியில் குறைந்த விலையில், அரிசி உள்பட மளிகை
பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில், பல மணி நேரம் பூட்டி
கிடப்பதால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றத்துடன் செல்கின்றனர்.
கரூர், லைட்
ஹவுஸ் கார்னர், உழவர் சந்தை அருகில், 2016-ம் ஆண்டு முதல், தமிழ்நாடு
நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் சார்பில், அம்மா அமுதம் பல்பொருள் அங்காடி
தொடங்கப்பட்டது. தொடக்கத்தில் மூன்று பணியாளர்கள் பணியாற்றினர்.
காலை, 9:00 மணி முதல், இரவு, 8:00 மணி வரை, இடைவெளியின்றி முழு நேரமும்
கடை செயல்பட்டு வந்தது. 2021-ல், ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு,
அங்காடிக்கு தேவையான பொருட்கள், சரிவர கொள்முதல்
செய்யப்படவில்லை. குறைந்த அளவிலான பருப்பு வகைகள், குறிப்பிட்ட சில
பிராண்ட் சமையல் எண்ணெய், சோப்பு மட்டுமே விற்பனைக்கு
வைக்கப்பட்டதால், வாடிக்கையாளர்கள் குறைந்தனர்.
பின்னர் இந்த
அங்காடி, கரூர் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே உள்ள, காளியப்பனுாருக்கு
சிறிய வாடகை கட்டடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. இங்கு, ஒரே ஒரு பணியாளர்
மட்டுமே தற்போது பணிபுரிந்து வருகிறார். அங்காடியை திறப்பது,
பில் போடுவது, தினசரி விற்பனை தொகையை வங்கியில் செலுத்துவது என
அனைத்து பணிகளையும், அவரே கவனிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதனால்
அவர் வங்கி மற்றும் உணவு இடைவேளைக்கு செல்லும்போது, கடையை பூட்டி
விட்டு செல்வார்.
தற்போது வெளிச்சந்தையில் மளிகை பொருட்களின் விலை
உயர்ந்து வருவதை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், கூட்டுறவு
அங்காடிகளில் குறைந்த விலையில் அரிசி, மளிகை பொருட்களை விற்க அரசு
உத்தரவிட்டுள்ளது. கடந்த, 18 முதல் கிலோ, 30 ரூபாய் விலையில் சன்ன ரக
அரிசி, துவரம் பருப்பு கிலோ, 130 ரூபாய்- உள்பட பல பொருட்கள் குறைந்த
விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு பணியாளர் மட்டுமே
இருப்பதால், பகல் வேளையில் பல மணி நேரம் கடை பூட்டியே கிடக்கிறது. கடை
பூட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்து ஏமாற்றத்துடன் மக்கள் திரும்பி
செல்கின்றனர்.
இது குறித்து, தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக
கரூர் மண்டல மேலாளர் யசோதா கூறுகையில்,''அங்காடியின் தினசரி விற்பனை
தொகையை, அன்றே வங்கி கணக்கில் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. எனவே பணியாளர்
மதியம், 12:30 மணிக்கு வங்கிக்கு சென்று விடுகிறார். தொடர்ந்து உணவு
இடைவேளை முடிந்து, மதியம், 3:30 மணிக்கு மீண்டும் கடை
திறக்கப்படுகிறது,'' என்றார்.