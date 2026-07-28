ஊராளி கவுண்டர் கூட்டமைப்பு சார்பில் அலுவலகம் திறப்பு
ஊராளி கவுண்டர் கூட்டமைப்பு சார்பில் அலுவலகம் திறப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:11 AM
குளித்தலை; குளித்தலை அடுத்த தரகம்பட்டியில், தமிழ்நாடு ஊராளி கவுண்டர் கூட்டமைப்பு சார்பில் அலு-வலகம் திறப்பு விழா மற்றும் மாநில செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.
ஊராளி கவுண்டர் கூட்டமைப்பு மாநில தலைவர் நாகராஜன் தலைமை வகித்தார்.மாநில செயலாளர் வக்கில் தியாகராஜன், இளை-ஞரணி தலைவர் வரவணை சுரேஷ், பொரு-ளாளர் பழனிசாமி மற்றும் ரவிச்சந்திரன், கன-கராஜ், கோவை செழியன், வக்கீல் கருப்பன், நிர்-மலா, பாப்பாத்தி உள்ளிட்ட மாநில நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இக்கூட்டத்தில், விவசாய பயிர் கடனை முழு-மையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். சட்டவி-ரோத சுண்ணாம்பு கல் சுரங்கங்கள் மீது நடவ-டிக்கை எடுக்க வேண்டும். சீமை கருவேல மரங்-களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தரகம்பட்டியில் நீதிமன்றம் மற்றும் தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க வேண்டும். மைலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனையை தாலுகா மருத்துவம-னையாக தரம் உயர்த்த வேண்டும் என்பன உள்-ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.