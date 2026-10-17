/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மினி பஸ்களில் அதிகாரி ஆய்வு
ADDED : அக் 17, 2026 07:34 AM
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குளித்தலை,:குளித்தலை
வட்டார போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன், குளித்தலை பஸ்
ஸ்டாண்டில் மினி பஸ் மற்றும் தனியார் பஸ்களின் பர்மிட் மற்றும் அதிக ஒலி
எழுப்பும் ஏர் ஹாரன் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது,
குளித்தலையில் இருந்து முசிறி சென்று வரும் தனியார் மினி பஸ்கள் மற்றும்
திருச்சி, கரூர் சென்று வரும் தனியார் பஸ்களின் வழித்தடம் குறித்து
சோதனை மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து அதிக ஒலி எழுப்பும் ஏர் ஹாரன் ஆய்வு
மேற்கொண்டு, திருச்சி, கருர் செல்லும் தனியார் பஸ்சில் ஒரு ஏர் ஹாரன்
பறிமுதல் செய்து நடத்துனர், டிரைவருக்கு எச்சரிக்கை விடப்பட்டது.