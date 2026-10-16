மக்காச்சோள விவசாயிகளுக்கு மானியம் பெற அதிகாரி அழைப்பு
மக்காச்சோள விவசாயிகளுக்கு மானியம் பெற அதிகாரி அழைப்பு
ADDED : அக் 16, 2026 07:07 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் ராஜா வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
அரவக்குறிச்சிவட்டார வேளாண்மைத்துறை சார்பில், தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் மற்றும் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து இயக்கத்தின் கீழ், மக்காச்சோளம் செயல்விளக்க திடல் அமைக்கும் விவசாயிகளுக்கு எக்டருக்கு ரூ.11,500 மதிப்புள்ள வேளாண் இடு பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு மானிய விலையில் வழங்கப்படுகிறது. இடுபொருள் தொகுப்பில் வீரிய மக்காச்சோள விதைகள், உயிர் உரங்கள், டி.என்.ஏ.யூ. மக்காச்சோள பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி, மண் வள பரிசோதனைகளை உள்ளடக்கி உள்ளது. மேலும், தேசிய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து இயக்கத்தின் மற்றொரு இனமாக, வீரிய ஒட்டுரக விதைகள் ஹச்டிஎம்ஹச் 5402 வழங்க கிலோவிற்கு ரூ.100 மானியமாக வழங்கப்படும்.
எனவே, அரவக்குறிச்சி வட்டாரத்தில் ஆர்வமுள்ள விவசாயிகள் இத்திட்டத்தில் பயன் பெற உழவர் செயலியிலோ அல்லது அருகில் உள்ள வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தையோ அணுகி, இடுபொருட்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவுரைகளை பெற்று பயனடைய வேண்டும். மேலும் திட்டம் தொடர்பான விபரங்களுக்கு, வேளாண்மை அலுவலர் கவுதமியை, 97878 36043 மற்றும் துணை வேளாண்மை அலுவலர் அசோக்குமாரை 88076 58836 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.