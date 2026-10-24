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'ஊர்க்காவல் படை துணை வட்டார தளபதி பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்'
'ஊர்க்காவல் படை துணை வட்டார தளபதி பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்'
ADDED : அக் 14, 2026 05:47 AM
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கரூர்:கரூர்
மாவட்ட ஊர்க்காவல் படை, துணை வட்டார தளபதி பதவிக்கு
விண்ணப்பிக்கலாம் என, கரூர் எஸ்.பி., அலுவலகம் தரப்பில்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, எஸ்.பி., அலுவலகம்
சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: கரூர்
மாவட்ட ஊர்க்காவல் படையில், துணை வட்டார தளபதி பதவி காலியாக உள்ளது.
அதற்கு, பட்டப்படிப்பு முடித்த, 18 முதல், 50
வயதுக்குட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். தகுதியுடைய
விண்ணப்பதாரர்கள், கல்வி சான்றிதழின் மூன்று நகல்கள் மற்றும்
புகைப்படத்துடன் கூடிய விண்ணப்பத்தை வரும், 30க்குள் கரூர் மாவட்ட
ஆயுதப் படை வளாகத்தில் நேரில் அளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு,
செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.