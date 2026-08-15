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போலீசாருக்கு இன்று ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம்
போலீசாருக்கு இன்று ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம்
ADDED : ஆக 14, 2026 06:57 AM
ADDED : ஆக 14, 2026 06:57 AM
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கரூர்:போலீசாருக்கு,
அன்பான அணுகுமுறை குறித்த ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம் இன்று நடக்கிறது
என, கரூர் எஸ்.பி., ஹரி கிரண் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
கரூர்
வேலம்மாள் வித்யாலயா பள்ளி வளாகத்தில், இன்று காலை, 9:00 மணிக்கு
போலீசாருக்கு அன்பான அணுகுமுறை குறித்த, ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம்
நடக்கிறது. இதில், பொதுமக்களிடம் கனிவுடனும், மரியாதையுடனும்,
பொறுமையுடனும் அணுகி, அவர்களின் குறைகளை உரிய முறையில்
கேட்டறிந்து, பொதுமக்கள் நல்லுறவை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான
பயிற்சி அளிக்கப்படும். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.