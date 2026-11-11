பயிர் காப்பீடு செய்ய வெங்காய சாகுபடி விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
பயிர் காப்பீடு செய்ய வெங்காய சாகுபடி விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 04:14 AM
வெண்ணந்துார்: வெண்ணந்துார் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் வித்யா பாரதி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
வெண்ணந்துார் வட்டாரத்தில், 2026-27ம் ஆண்டு சிறப்பு பருவத்தில் வெங்காயம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அனைவரும் தங்களது பயிருக்கு காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். நடப்பு பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள வெங்காய பயிருக்கு, வரும் நவ., 30க்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து, காப்பீடு பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். இதற்கான பிரீமியம் தொகையாக, வெங்காய பயிருக்கு ஏக்கருக்கு, 2,109 ரூபாய் வீதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகள், அரசு பொது சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மற்றும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் வாயிலாக, காப்பீட்டு பிரீமியம் தொகையை செலுத்தி பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.இந்த பயிர் காப்பீட்டை பதிவு செய்வதற்கு, நடப்பு பருவத்திற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் வழங்கிய அடங்கல், நிலத்தின் பட்டா மற்றும் சிட்டா நகல், தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியின் சேமிப்பு கணக்கு புத்தக நகல், அடையாள ஆவணம் ஆகியவை அவசியமாகும். இவற்றுடன் காப்பீடு பதிவு செய்யும் விவசாயியின் பெயர், முகவரி, சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலப்பரப்பு அளவு, புல எண், உட்பிரிவு எண் மற்றும் பயிரிடப்பட்டுள்ள நிலம் அமைந்துள்ள வருவாய் கிராமம் உள்ளிட்ட அனைத்து விபரங்களையும் விண்ணப்பத்தில் துல்லியமாக குறிப்பிட வேண்டும்.
வெண்ணந்துார் வட்டாரத்தை சேர்ந்த வெங்காயம் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் அனைவரும், நவ., 30க்குள் இந்த வாய்ப்பை
தவறாமல் பயன்படுத்தி பயிர்
காப்பீடு செய்து பலனடைய வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.