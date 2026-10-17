/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/வெண்டைக்காய் விலை சரிவு கிலோ ரூ.40க்கு விற்பனை
ADDED : அக் 17, 2026 07:29 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:வெண்டைக்காய் வரத்து அதிகரப்பு காரணமாக, விலை சரிந்துள்ளது.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த மகிளிப்பட்டி, உடையந்தோட்டம், புனவாசிப்பட்டி,
அந்தரப்பட்டி, சிவாயம், இரும்பூதிப்பட்டி, மலையாண்டிப்பட்டி,
பாப்பகாப்பட்டி, பஞ்சப்பட்டி, வீரியபாளையம், கோவக்குளம் ஆகிய
பகுதிகளில் காய்கறிகள் சாகுபடி நடந்து வருகிறது. மழை காரணமாக
வெண்டைக்காய்களை பறிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. மேலும் வரத்தும்
அதிகரித்துள்ளதால் விலை குறைந்துள்ளது.
வெண்டைக்காய்கள்
பறிக்கப்பட்டு கரூர், திருச்சி, குளித்தலை பகுதிகளில் செயல்படும்
உழவர் சந்தைகளுக்கு கொண்டு சென்று விற்கப்படுகிறது. கடந்த வாரம்
வெண்டைக்காய் கிலோ, 50 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. தற்போது விலை
சரிந்து, 40 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.