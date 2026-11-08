பிரதம மந்திரியின் கல்வி உதவித்தொகை வரும் 30 வரை விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு
பிரதம மந்திரியின் கல்வி உதவித்தொகை வரும் 30 வரை விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு
ADDED : நவ 07, 2026 06:10 AM
கரூர்:பிரதம
மந்திரியின் கல்வி உதவித்தொகை பெற வரும், 30க்குள் விண்ணப்பிக்க
வேண்டும் என, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
மத்திய
அரசு சார்பில், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும்
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு, பிரதம மந்திரியின்
கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
2026--27-ம் ஆண்டிற்கு தேசிய கல்வி உதவித்தொகை இணையதளத்தில்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ள, நடப்பாண்டில் 9-ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை
பயிலும் தமிழகத்தை சேர்ந்த தகுதியான மாணவ- மாணவியர் கல்வி
உதவித்தொகை திட்டத்தில் https://scholarships.gov.in என்ற தேசிய கல்வி
உதவித்தொகை இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இந்த
திட்டத்தில் கல்வி கட்டணம் மற்றும் விடுதி கட்டணமாக ஆண்டொன்றுக்கு
அதிகபட்சமாக 9, 10-ம் வகுப்பு படிப்பவருக்கு, 75,000 ரூபாய், பிளஸ்
1, 2 பயில்பவருக்கு, 1,25,000 ரூபாய் வரை உதவித்தொகையாக மத்திய
அரசால் வழங்கப்படும். 30 சதவீத மாணவிகளுக்கு இத்திட்டத்தில்
ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாணவ-, மாணவியர் இதர
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய
வகுப்பினர் அல்லது சீர்மரபினர் பிரிவை சேர்ந்தவராக இருத்தல்
வேண்டும்.
குடும்பத்தின் மொத்த ஆண்டு வருமானம், 2.50 லட்சம்
ரூபாய்க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். 2025--26-ம் கல்வியாண்டில், 100
சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்று தேசிய கல்வி உதவித்தொகை இணைய
தளத்தில்,
மத்திய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள
பள்ளிகளில் பயில்பவராக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வாறு, அதில்
கூறப்பட்டுள்ளது.