/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கரூரில் நாளை இயற்கை வேளாண்மை திருவிழா
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:30 AM
அ நிறம் | அளவு
கரூர்:கரூர்
மாவட்ட இயற்கை விவசாயிகள் சங்கம், நம்மாழ்வார் உயிர்ச்சூழல் நடுவம்
சார்பில், நாளை (19ல்) கரூர் கொங்கு திருமண மண்டபத்தில் இயற்கை
வேளாண்மை திருவிழா நடக்கிறது.
அதில், முருங்கை அரங்கம், பாரம்பரிய நெல் அரங்கம், சிறுதானிய
அரங்கம், இயற்கை அழகு சாதன பொருட்கள் அரங்கம் உள்ளிட்ட, பல்வேறு
அரங்கங்கள் இடம் பெறுகிறது. மேலும், பள்ளி குழந்தைகளின் முளைப்பாரி
ஊர்வலம், கிராமிய நடன நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. இது தொடர்பான, ஆலோசனை
கூட்டம் கொங்கு திருமண மண்டபத்தில் நேற்று நடந்தது.
அதில், இயற்கை விவசாயிகள் சங்க தலைவர் கணேசன், விழா குழு தலைவர் வீரபாண்டியன், செயலாளர் சிவக்குமார், பொருளாளர் சுப்பிரமணியன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.