வாய்க்காலில் புதர்மண்டி நீரோட்டம் பாதிப்பு கடைமடை விவசாயிகள் தவிப்பு
வாய்க்காலில் புதர்மண்டி நீரோட்டம் பாதிப்பு கடைமடை விவசாயிகள் தவிப்பு
ADDED : அக் 08, 2026 04:53 AM
கரூர்:புகழூர் வாய்க்காலில் புதர்மண்டி கிடப்பதால், நீரோட்டம் பாதிக்கப்பட்டு, கடைமடை விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், கருமாண்டாம்பாளையம் காவிரி தடுப்பணையில் இருந்து, புகழூர் பாசன வாய்க்கால் பிரிகிறது. இந்த வாய்க்கால் கரூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட நொய்யல், மரவாபாளையம், சேமங்கி, கோம்புபாளையம், வேலாயுதம்பாளையம், புகழூர், தோட்டக்குறிச்சி, தளவாய்பாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்கள் வழியாக பாய்ந்து, கடம்பங்குறிச்சி அருகே பள்ளவாய்க்காலில் சங்கமிக்கிறது. இதன் மூலம் இப்பகுதியில் உள்ள, 10,000 ஏக்கர் நன்செய் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது.
மேட்டூர் அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தற்போது புகழூர் வாய்க்காலிலும் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், தண்ணீர் திறக்கப்படுவதற்கு முன்பாக, நீர்வளத்துறை சார்பில் பெயரளவில் மட்டுமே துார்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப் பட்டதாக விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். வாய்க்காலின் பெரும்பகுதியில் புற்கள், சீமைக் கருவேல மரங்கள், ஆகாயத்தாமரை செடிகள் வளர்ந்து நீரோட்டத்தை முற்றிலும் மறித்துள்ளன. இதனால் தண்ணீர் சீராக பாயாமல், கடைமடை பகுதிக்கு போதிய தண்ணீர் சென்றடையவில்லை.
புதர்களின் அடைப்பால் நீரோட்டம் தடைபடும்போது, வாய்க்காலின் மண் கரைகளில் கடுமையான அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக கரைகள் உடைந்து, விளை நிலங்களுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து விடும் அபாயம் உள்ளது.
இது குறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறியதாவது: புகழூர் வாய்க்காலை மேலோட்டமாக துார்வாருவதால் எந்த பலனும் கிடைக்காது. நொய்யல் முதல் கடைமடை வரை வாய்க்காலில் மண்டிக்கிடக்கும் புதர்களை, வேரோடு அகற்றி முழுமையாக ஆழப்படுத்த வேண்டும். பெருவெள்ளக் காலங்களில் கரைகள் உடைவதை தடுக்க, வாய்க்காலின் இருபுறமும் கான்கிரீட் பக்கவாட்டுச் சுவர் அமைத்து கரைகளை பலப்படுத்த நீர்வளத்
துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.