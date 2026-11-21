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நுாலக வார விழாவை முன்னிட்டு சிறை கைதிகளுக்கு ஓவிய போட்டி
நுாலக வார விழாவை முன்னிட்டு சிறை கைதிகளுக்கு ஓவிய போட்டி
ADDED : நவ 18, 2026 07:09 AM
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கரூர்:தேசிய
நுாலக வார விழாவை முன்னிட்டு, கரூர் தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில்
செயல்பட்டு வரும் கிளை சிறையில், கைதிகளுக்கு ஓவிய
போட்டி நடந்தது.
மாவட்ட
மைய நுாலக வாசகர் வட்டத் தலைவர் சங்கர் தலைமை தலைமை வகித்து, போட்டியை
தொடங்கி வைத்தார். ஓவிய ஆசிரியர் துரைராஜ் சிறப்பாளராக கலந்து கொண்டு,
போட்டியின் விதிமுறைகள் குறித்தும், ஓவிய கலையின் நுணுக்கங்கள்
குறித்தும் சிறைவாசிகளுக்கு எளிமையாக விளக்கி கூறினார். தொடர்ந்து
நடந்த போட்டியில் மொத்தம், 21 சிறை கைதிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று,
தங்களது கற்பனை திறனை, ஓவியத்தில் வெளிப்படுத்தினர்.
நிகழ்ச்சியில்,
மாவட்ட மைய நுாலக முதல் நிலை நுாலகர் அபிராமசுந்தரி, நுாலகர் சுகன்யா,
கரூர் கிளை சிறை கண்காணிப்பாளர் (பொ) அலெக்ஸாண்டர் உள்பட பலர்
பங்கேற்றனர்.