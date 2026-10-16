வரி செலுத்தினால் ஊக்கத்தொகை பள்ளப்பட்டி நகராட்சி அறிவிப்பு
வரி செலுத்தினால் ஊக்கத்தொகை பள்ளப்பட்டி நகராட்சி அறிவிப்பு
ADDED : அக் 16, 2026 07:11 AM
அரவக்குறிச்சி:பள்ளப்பட்டி நகராட்சியில், 2026-27ம் ஆண்டிற்கான சொத்து வரியை வரும், 30ம் தேதிக்குள் செலுத்தி, 5 சதவீத ஊக்கத்தொகையை பெற்று, பொதுமக்கள் பயனடையலாம் என, நகராட்சி ஆணையாளர் ஆனந்தகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர், வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
பள்ளப்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட, 27 வார்டுகளில் வசிக்கும் மக்கள் மற்றும் சொத்து உரிமையாளர்கள், 2026-27ம் ஆண்டிற்கான சொத்து வரியை வரும், 30ம் தேதிக்குள் செலுத்தி, 5 சதவீத ஊக்கத்தொகையை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
மேலும், பொதுமக்கள் நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய சொத்து வரி, தொழில் வரி, காலிமனை வரி, குடிநீர் கட்டணம், இதர வரியினங்கள் மற்றும் குத்தகை தொகை ஆகியவற்றை எளிதாக செலுத்தும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதற்காக, நகராட்சி அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும், கணினி வரி வசூல் மையத்தில் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை நேரடியாக வரியினங்களை செலுத்தி ரசீது பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும், இணையதளம் மூலமாகவும் வரியினங்களை செலுத்தும் வசதி உள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்
படுத்தி, உரிய காலத்திற்குள் வரியினங்களை செலுத்தி, 5 சதவீத ஊக்கத்தொகையை பெற்று பயனடைந்து, நகராட்சியின் வளர்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.