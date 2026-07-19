டேக்வாண்டோ, செஸ் போட்டிகளில் ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளி சிறப்பிடம்
டேக்வாண்டோ, செஸ் போட்டிகளில் ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளி சிறப்பிடம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:47 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் டேக்வாண்டோ, சதுரங்க
போட்டியில் வெற்றி பெற்று, மாவட்ட அளவில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அரவக்குறிச்சி
குறுவட்ட அளவிலான பல்வேறு போட்டிகள் கரூர்,
சின்னத்தாராபுரத்தில் நடந்து வருகிறது. டேக்வாண்டோ போட்டியில்,
அரவக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள், 21 கிலோ
எடை பிரிவில் நந்தன், 27 கிலோ பிரிவில் முகமது அர்ஷத் மற்றும் பல்வேறு
பிரிவுகளில் வருண், ரோஷன், நந்தனா, மோனிகா ஸ்ரீ, சுஷ்மிதா, கனிஷ்கா,
அனுஸ்ரீ, திவ்யஸ்ரீ, சபீனா பேகம் ஆகியோர் முதலிடம் பெற்று மாவட்ட
போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனர்.
மேலும் மோனிஷ், முகமது அமீர், வர்ஷன்,
யுவனேஷ், சுமித்ரன், ஆசியா பேகம், செல்வராணி ஆகியோர் இரண்டாம் இடம்
பெற்றனர். 23 கிலோ பிரிவில் முகமது தானிஷ் மூன்றாம் இடம் பெற்றார்.
மொத்தத்தில், 14 வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவ, மாணவியர் பிரிவில்
ஒட்டுமொத்த சாம்பியனை ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி பெற்றது.
மேலும்
சதுரங்க போட்டியில், 14 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவில் பூவிதா
முதலிடம், 11 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவில் மூன்றாம் இடம் பெற்று மேத்யூ
காட்வின் இருவரும் மாவட்ட போட்டிக்கு தேர்வாகினர். ஏற்கனவே சிலம்பம்
போட்டியில் மாவட்ட போட்டிக்கு வெற்றிவேல் தேர்வாகி இருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
வெற்றி பெற்ற மாணவர்களையும், பயிற்சி அளித்த
உடற்கல்வி ஆசிரியர் சங்கர் மற்றும் பொறுப்பாசிரியர் ஷகிலா பானு
ஆகியோரை, தலைமை ஆசிரியர் சாகுல் அமீது, உடற்கல்வி இயக்குனர்கள்
கதிர்வேல், அறிவழகன், தவமணி மற்றும் பள்ளி மேலாண்மை குழுவினர்
பாராட்டினர்.