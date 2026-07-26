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குளித்தலை அருகே நாளை பென்சனர் குறைதீர் கூட்டம்

குளித்தலை அருகே நாளை பென்சனர் குறைதீர் கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:05 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:05 AM

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கரூர்:திருச்சி மண்டல தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் சார்பில், பி.எப்., உங்கள் அருகில் மற்றும் பென்சனர் குறைதீர் கூட்டம் நாளை (27ம் தேதி) குளித்தலை அருகே நடக்கிறது.

இதுகுறித்து, திருச்சி மண்டல தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவன கமிஷனர் அலுவலகம் சார்பில், வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: பி.எப்., உங்கள் அருகில் மற்றும் பென்சனர் குறைதீர் கூட்டம் நாளை (27ல்) காலை, 9:00 மணி முதல் மாலை, 5:45 மணி வரை, கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை அருகே நச்சலுார் அரவிந்தோ மெட்ரிக் பள்ளியில் நடக்கிறது. அதில், தொழில் நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள், தொழிலாளர்கள், ஓய்வூதியர்கள் கலந்து கொண்டு குறைகளை, உரிய ஆவணங்களுடன் தெரிவித்து, தீர்வு பெறலாம்.

இவ்வாறு, அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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