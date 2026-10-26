/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ 27ல் பென்சனர் குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : அக் 25, 2026 07:30 AM
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கரூர்:திருச்சி
மண்டல தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் சார்பில், பி.எப்.,
உங்கள் அருகில் மற்றும் பென்சனர் குறைதீர் கூட்டம் வரும், 27ல்,
லாலாப்பேட்டையில் நடக்கிறது.
இதுகுறித்து, திருச்சி மண்டல
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவன கமிஷனர் ஆஷிஸ் குமார்
திரிபாதி வெளியிட்ட அறிக்கை: பி.எப்., உங்கள் அருகில் மற்றும் பென்சனர்
குறைதீர் கூட்டம் வரும், 27 காலை, 9:00 மணி முதல் மாலை, 5:45 மணி வரை,
லாலாப்பேட்டை ேஹாலி மடோனாஸ் மெட்ரிக் பள்ளியில் நடக்கிறது. அதில்,
தொழில் நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள், தொழிலாளர்கள்,
ஓய்வூதியர்கள் கலந்து கொண்டு குறைகளை, உரிய ஆவணங்களுடன்
தெரிவித்து, தீர்வு பெறலாம்.