மூர்த்திபாளையம் ரயில்வே கேட்டில் மேம்பாலம் கட்ட மக்கள் கோரிக்கை
மூர்த்திபாளையம் ரயில்வே கேட்டில் மேம்பாலம் கட்ட மக்கள் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:33 AM
கரூர்: கரூர் - ஈரோடு ரயில்வே இருப்பு பாதை வழியில், மூர்த்திபாளையம் ரயில்வே கேட்டில் மேம்பாலம் கட்ட வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
கரூர் - ஈரோடு ரயில்வே இருப்பு பாதை அமைக்கப்பட்டு, பல ஆண்டுகளாக ரயில்வே போக்குவரத்து நடந்து வருகிறது. திருச்சி உள்ளிட்ட, டெல்டா மாவட்டங்களில் இருந்து கரூர் வழியாக ஈரோடு மற்றும் கேரளா, கர்நாடகா மாநிலங்களுக்கு நாள்தோறும், 15க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் ரயில், சரக்கு ரயில்கள் சென்று வருகின்றன.
ரயில்கள் செல்லும் போது, மூர்த்திபாளையத்தில் உள்ள கேட் மூடப்படுகிறது. அந்த சமயத்தில், வேலாயுதம்பாளையம், புகழூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து, ஈரோடு, திருப்பூர் மாவட்டங்களுக்கு வாகனங்களில் விரைவாக செல்ல முடியவில்லை. வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
மூர்த்திபாளையம், துண்டு செட்டிபாளையம், ஆத்துார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், ஏராளமான வீடுகள் உள்ளன. மூர்த்திபாளையம் ரயில்வே கேட் பகுதியில் உயர்மட்ட பாலம் கட்ட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தோம். ஆனால், கட்டவில்லை. தற்போது, கரூர்- ஈரோடு ரயில்வே வழித்தடம், மின் தடமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதிக ரயில்கள் செல்ல துவங்கியுள்ளன. அதிக வேகத்தில், ரயில்கள் இயக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, மூர்த்தி
பாளையத்தில் கரூர் - ஈரோடு ரயில்வே வழித்தடத்தில் மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.