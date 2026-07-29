க.பரமத்தியை டவுன் பஞ்சாயத்தாக தரம் உயர்த்த மக்கள் வலியுறுத்தல்
க.பரமத்தியை டவுன் பஞ்சாயத்தாக தரம் உயர்த்த மக்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:46 AM
கரூர்; மூன்று வருவாய் கோட்டங்களை உள்ளடக்கிய, க.பரமத்தியை டவுன் பஞ்சாயத்தாக அறிவிக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
க.பரமத்தி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் க.பரமத்தி, தென்னிலை மற்றும் சின்னதாராபுரம் ஆகிய மூன்று வருவாய் கோட்டம் உள்ளது. க.பரமத்தி வருவாய் கோட்டத்தில், ஒன்பது, சின்னதாராபு-ரத்தில், 18, தென்னிலையில் ஒன்பது என, 36 வருவாய் கிராமங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு வருவாய் கோட்டமும், தேசிய நெடுஞ்சாலையை மையமாக கொண்டு செயல்படுவதால், உள்ளூர் மட்டுமின்றி வெளி மாவட்ட மக்கள் அதிகளவு குடியேறியுள்ளனர்.ஒவ்வொரு கோட்டத்திலும், 25 ஆயிரம் முதல், 30 ஆயிரம் பேர் வசிக்கின்றனர். இவர்கள் தங்க-ளுக்கு தேவையான சாலை, குடிநீர், தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளுக்காக, க.பரமத்-தியை டவுன் பஞ்சாயத்தாக தரம் உயர்த்த வேண்டும் என, கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மக்-களின் நீண்ட நாள் கனவை நனவாக்க, அரசு நட-வடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.