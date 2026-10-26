கிருஷ்ணராயபுரம் டவுன் பஞ்., ஆபீசை முற்றுகையிட்ட மக்கள்
கிருஷ்ணராயபுரம் டவுன் பஞ்., ஆபீசை முற்றுகையிட்ட மக்கள்
ADDED : செப் 23, 2026 07:53 AM
கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம்
டவுன் பஞ்., அலுவலகத்தை, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும்
பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தமிழ்நாடு
விவசாய சங்க மாவட்ட பொருளாளர் சுப்பிரமணியன் தலைமையில்
ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர். இதையடுத்து, செயல் அலுவலர் (பொ)
கிருஷ்ணன், மாய னுார் இன்ஸ்பெக்டர் (பொ) சுமதி ஆகியோர் போராட்டத்தில்
ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அப்போது
பொதுமக்கள் கூறியதாவது: டவுன் பஞ்.,க்குட்பட்ட, 10வது வார்டு கிழக்கு
காலனி பகுதியில், 2024--25ல், துாய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ், 9
லட்சத்து, 60 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் சமுதாய கழிப்பிடம்
கட்டப்பட்டது. இதில் அதே பகுதியை சேர்ந்த தனிநபர் ஒருவர், கழிப்பிடம்
தொடர்பாக சென்னை உயர்
நீதிமன்றம் மதுரை கிளையில் வழக்கு
தொடர்ந்தார். குளித்தலை சார்பு நீதிமன்றம், 6 வாரத்துக்குள் வழக்கை
விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என, கடந்த ஆக.,13ல்,
உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்நிலையில், கழிப்பறை மின்
இணைப்பை துண்டித்து உள்ளனர். அவர்கள், மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.
கழிப்பிடத்தில், மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில்
செயல்படுவோர் மீது, போலீசார் நடவடிக்கை எடுப்பர் என, அதிகாரிகள்
உறுதியளித்ததை தொடர்ந்து மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.