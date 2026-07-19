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அடிப்படை வசதிகள் இன்றி கணபதிபாளையம் மக்கள் அவதி

அடிப்படை வசதிகள் இன்றி கணபதிபாளையம் மக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:49 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:49 AM

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கரூர்:கரூர் அருகே, அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால், பொதுமக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.

புலியூர் டவுன் பஞ்சாயத்து கணபதிபாளையம் பகுதியில், 75க்கும் மேற் பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. மழை பெய்யும் போது, அந்த பகுதியில் மழை நீருடன், வீடுகளில் இருந்து வரும் கழிவுநீரும் தேங்குகிறது. தார் சாலை வசதி இல்லாததால் அவதிப்படுகின்றனர்.

இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:

புலியூர் கணபதிபாளையம் பகுதியில் தார் சாலை இல்லை. மண் சாலையில்தான் வீடுகளுக்கு நடந்து செல்ல வேண்டும். மழை காலங்களில் குழந்தைகள், பெரியவர்கள் வீட்டை வெளியே செல்ல முடியாது. பல ஆண்டுகளாக தார்சாலை போட, கோரிக்கை வைத்தும் பயன் இல்லை. போதிய சாக்கடை கால்வாய் வசதி இல்லாததால், வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால், கொசு உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது.

தேங்கிய நீரில் இருந்து பாம்பு உள்ளிட்ட விஷ ஜந்துக்கள் வீடுகளுக்குள் வருகிறது. திருச்சி பிரதான சாலையில் இருந்து, கணபதிபாளையத்துக்கு எளிதாக நடந்து செல்ல முடியவில்லை. எனவே கணபதிபாளையத்துக்கு செல்ல சாலை வசதி வேண்டும். மின் கம்பங்களில் உள்ள விளக்குகள் எரிவது இல்லை. அடிப்படை வசதிகளை, செய்து தரும் வகையில், புலியூர் டவுன் பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

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