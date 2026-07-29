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மொபைல்போன் டவர் அமைக்க மக்கள் எதிர்ப்பு

மொபைல்போன் டவர் அமைக்க மக்கள் எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:56 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:56 AM

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அரவக்குறிச்சி; பள்ளப்பட்டி அருகே உள்ள லிங்கமநாயக்கன்-பட்டி பகுதியில், மொபைல்போன் டவர் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மனிதநேய மக்கள் கட்சி சார்பில், மாவட்ட கலெக்டரிடம் மனு அளிக்கப்-பட்டது.

மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் மாவட்ட செயலா-ளரும், பள்ளப்பட்டி நகராட்சியின் 26வது வார்டு கவுன்சிலருமான சாகுல் அமீது, மாவட்ட கலெக்டர் முத்துக்குமரனை சந்தித்து மனு அளித்தார்.அதில் கூறியிருப்பதாவது: பள்ளப்பட்டி அருகே, லிங்கம

நாயக்கன்பட்டி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஜாமியா நகர் மற்றும் அதனை ஒட்டி உள்ள பகுதிகளில், 300-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்பு உள்ளது. ஏராள-மானோர் வசித்து வருகின்றனர். 10 அடி அகலம் உள்ள குறுகிய வழித்தடம் கொண்ட குடியிருப்பு பகுதியில், பஞ்சாயத்து அனுமதி இல்லாமல், இப்பகுதி மக்களின் எதிர்ப்பையும் மீறி, 120 அடி உயரம் கொண்ட மொபைல்போன் டவர் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. எனவே, மக்-களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, டவர் அமைக்கும் பணியின் சட்டபூர்வ அனுமதி மற்றும் விதிமுறை குறித்து உடனடி விசாரணை மேற்-கொண்டு, தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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