கரூரில் நாய்கள் இனப்பெருக்கம் அதிகரிப்பதால் பீதியில் மக்கள்
கரூரில் நாய்கள் இனப்பெருக்கம் அதிகரிப்பதால் பீதியில் மக்கள்
ADDED : நவ 03, 2026 05:49 AM
கரூர்; கரூர் அருகே, நாய்கள் இனப்பெருக்கம் அதிகரித்-துள்ளதால், பொதுமக்கள் பெரும் பீதியில் உள்-ளனர்.
கரூர் மாநகராட்சி, திருச்சி சாலையில் உள்ள வடக்கு மற்றும் தெற்கு காந்தி கிராமம் வளர்ந்து வரும் நகராக உள்ளது.ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வசிக்கன்றனர். இந்நி-லையில், வடக்கு மற்றும் தெற்கு காந்தி கிராமம் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், 100க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் உலா வருகின்றன. இரவு மற்றும் அதிகாலை நேரத்தில் பணிகளை முடித்து, வீடு திரும்புவோரை நாய்கள் துரத்துகி-றது. அதில்,
டூவீலர்களில் செல்லும் பலர் கீழே விழுந்து
காயமடைகின்றனர்.
இதனால், காந்தி கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்கள், நாய்க்கடி பீதியில் உள்ளனர். எனவே, வடக்கு மற்றும் தெற்கு காந்தி கிராமம் பகுதியில் சுற்றித்-திரியும், நாய்களை பிடித்து, வேறு இடத்தில் கொண்டு போய் விட, கரூர் மாநகராட்சி நிர்-வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, இப்ப-குதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.