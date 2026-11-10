சாலையில் ஆறாக ஓடிய கழிவுநீரால் மக்கள் அவதி

ADDED : நவ 09, 2026 06:29 AM
கரூர்:சாலையில், கழிவுநீர் நேற்று காலை ஆறாக ஓடியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டனர்.
கரூர்
- கோவை சாலை மின்வாரிய அலுவலகம் அருகே, ஓட்டல், தங்கும் விடுதி,
குடியிருப்பு மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் உள்ளன. ஆனால்,
அப்பகுதியில் உள்ள, சாக்கடை கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
அதை, சரி செய்யக்கோரி பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்தும், கரூர்
மாநகராட்சி நிர்வாகம் சரி செய்யாமல் உள்ளது.
இந்நிலையில்,
அடிக்கடி கரூர் - கோவை சாலை மின் வாரிய அலுவலகம் அருகே, சாக்கடை
கால்வாயில் இருந்து, கழிவுநீர் வெளியேறி, சேலம் சாலையில் ஆறாக
ஓடுகிறது. அப்போது, துர்நாற்றம் வீசுவதால், அப்பகுதி மக்கள், வாகன
ஓட்டிகளுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. இந்நிலையில் நேற்றும், சாக்கடை
கால்வாயில் இருந்து கழிவுநீர் வெளியேறி, கோவை சாலையில் ஆறாக ஓடியது.
இதை தடுத்து நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.