சாலையோரம் குப்பை எரிப்பு மூச்சு திணறலால் மக்கள் தவிப்பு
சாலையோரம் குப்பை எரிப்பு மூச்சு திணறலால் மக்கள் தவிப்பு
ADDED : அக் 20, 2026 01:35 AM
கரூர்: கரூர் மாநகராட்சி மற்றும் புறநகர் பகுதி சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பையை தீ வைத்து எரிப்பதால், புகை மண்டலம் ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் மூச்சுத் திணறலால் தவித்து வருகின்றனர்.
இதில், கரூர், மூர்த்திபாளையம் சாலையில் உள்ள ரயில்வே தண்டவாளம் அருகில், நாள்தோறும் நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. மேலும், இப்பகுதியில் ஏராளமான குடியிருப்புகளும் அமைந்துள்ளன.
இந்நிலையில், ரயில்வே தண்டவாளத்தின் இருபுறமும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், குப்பைகள் மற்றும் வணிக கழிவுகள் பெருமளவில் கொட்டப்பட்டு வருகின்றன.
அவ்வாறு கொட்டப்படும் குப்பைகளை சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் உடனுக்குடன் அகற்றாமல் அலட்சியம் காட்டி வரும் நிலையில், அங்குள்ள குப்பைகளுக்கு மர்ம நபர்கள் தீ வைத்து விடுகின்றனர். பிளாஸ்டிக் உள்ளிட்ட கழிவுகள் எரிவதால் கிளம்பும் நச்சுப்புகை அப்பகுதி முழுவதும் பரவி, ஆஸ்துமாவால் தவிக்கும் நோயாளிகள், புகை மூட்டத்தால், மேலும் மூச்சுத்திணறலால் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். எனவே, ரயில்வே தண்டவாளம் அருகே குப்பை கொட்டி எரிப்பதை தடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.