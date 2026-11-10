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தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி கோவிலில் குவிந்த பொதுமக்கள்
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி கோவிலில் குவிந்த பொதுமக்கள்
UPDATED : நவ 09, 2026 07:26 AM
ADDED : நவ 09, 2026 06:21 AM
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கரூர்:தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, கரூரில் புதுமண தம்பதிகள், பொதுமக்கள் கோவில்களில் குவிந்தனர்.
நாடு முழுவதும், நேற்று தீபாவளி பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. கரூரில் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில், மாரியம்மன் கோவில், தான்தோன்றிமலை கல்யாண வெங்கடரமண கோவில், கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில், விஸ்வகர்மா சித்தி விநாயகர் கோவில், காளியம்மன் கோவில்களில், புதுமண தம்பதிகள், பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில், நின்று சுவாமியை வழிபட்டனர். அனைத்து கோவில்களிலும், மூலவருக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது.
முன்னதாக, அதிகாலையில் எழுந்து குளித்த பொதுமக்கள், வீடுகளில் சுவாமியை வழிபட்டு, புத்தாடை அணிந்து கொண்டு, குடும்பத்துடன் பட்டாசுகளை வெடித்து மகிழ்ந்தனர்.