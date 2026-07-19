/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ நெடுஞ்சாலையில் முள்செடிகள் அகற்றிட மக்கள் வலியுறுத்தல்
நெடுஞ்சாலையில் முள்செடிகள் அகற்றிட மக்கள் வலியுறுத்தல்
நெடுஞ்சாலையில் முள்செடிகள் அகற்றிட மக்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:43 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த பொய்யாமணி பஞ்., திருச்சாப்பூரில் இருந்து, ராணி மங்கம்மாள்
நெடுஞ்சாலை நங்கவரம் குழுமணி வழியாக, திருச்சி மாவட்டம் உறையூர்
வெக்காளியம்மன் கோவில் வழியாக திருச்சி நகருக்கு செல்கிறது.
நங்கவரம்
சாத்தாயி அம்மன் கோவில் வரை, சாலையின் இரு புறங்களிலும் முள்செடிகள்
வளர்ந்துள்ளன. இதனால் சாலையில் வாகனங்கள் செல்லும் போது, சிரமம்
ஏற்படுகிறது. எனவே, நெடுஞ்சாலை ஓரங்களில் உள்ள முள்செடிகளை அகற்ற
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, இப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.