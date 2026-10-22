/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மக்கள் குறைதீர் முகாம்
ADDED : அக் 11, 2026 05:23 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை தாலுகா அலுவலகத்தில், வட்ட வழங்கல் துறை சார்பில் நேற்று மக்கள் குறை தீர் முகாம் நடந்தது.
ஆர்.ஐ.,
விஜய்ஆனந்த் தலைமை வகித்தார். அலுவலக இளநிலை உதவியாளர் கயல்விழி,
அலுவல உதவியாளர் அதியமான் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். பின்னர்
பொதுமக்களிடம் இருந்து, ஆர்.ஐ., விஜய்ஆனந்த் ரேஷன் கார்டு
சம்மந்தமான கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றார்.
வி.ஏ.ஓ.,
முத்துக்குமார் மற்றும் வருவாய் துறையினர் பங்கேற்றனர். குடும்ப
அட்டையில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், மொபைல்போன் எண் இணைத்தல், முகவரி
மாற்றம் என பல்வேறு வகையில் மனுக்கள் பெறப்பட்டன.