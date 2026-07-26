/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ 100 நாள் வேலை கேட்டு மக்கள் மனு வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:09 AM
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அடுத்த சிவாயம் பஞ்சாயத்தில், 100 நாள் வேலை திட்டத்தை நம்பி
ஏராளமானோர் உள்ளனர்.
தமிழ் மாநில விவசாய தொழிலாளர் சங்க,
கிருஷ்ணராயபுரம் ஒன்றிய தலைவர் மாணிக்கம் தலைமையில், 40க்கும்
மேற்பட்டோர் மகாத்மா காந்தி, 100 நாள் வேலை திட்டத்திற்கு மாற்றாக
கொண்டு வரப்பட்டுள்ள, விபி ஜி ராம் ஜி புதிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு
திட்டத்தின் கீழ், வேலை கோரும் விண்ணப்பத்தை சிவாயம் பஞ்., செயலாளர்
அருள்கிருஷ்ணனிடம் வழங்கினர்.மனுவை பெற்றுக்கொண்ட
அருள்கிருஷ்ணன், அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர
சம்பந்தபட்ட அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி வைப்பதாக கூறினார்.