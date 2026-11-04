குறிக்காரன்பட்டி காலனி வழியாக பஸ் இயக்கக்-கோரி மனு
குறிக்காரன்பட்டி காலனி வழியாக பஸ் இயக்கக்-கோரி மனு
ADDED : நவ 03, 2026 05:43 AM
கரூர்; குறிக்காரன்பட்டி காலனி வழியாக பஸ் இயக்கக் கோரி, அப்பகுதி மக்கள், கரூர் கலெக்டர் அலுவ-லக குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்தனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம் தாலுகா, சிவாயம் ஊராட்-சிக்கு உட்பட்ட குறிக்காரன்பட்டி காலனியை சேர்ந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் மாணிக்கம் மற்றும் ஊர் மக்கள் சார்பில், கரூர் மாவட்ட கலெக்டரிடம் அளித்-துள்ள மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:கிருஷ்ணராயபுரம் தாலுகா, சிவாயம் ஊராட்-சிக்கு உட்பட்ட குறிக்காரன்பட்டி காலனி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான கிழவம்பாடி, நொச்-சிப்பட்டி, ஆண்டிநாயக்கனுார், சீலமநாயக்கனூர், தெற்கு குறிக்காரன்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் ஏராளமானோர் வசிக்கின்றனர். பள்ளி சிறுவர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பஸ்சில் பயணிக்க, 1 கி.மீ., தொலைவு நடந்து செல்ல வேண்டி உள்ளது.
அன்றாடம் பயணம் மேற்கொள்வதில் சிரமங்-களை சந்தித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, பள்ளி மாணவ, மாணவியர் உள்பட பலர், உரிய நேரத்தில் செல்ல முடிவதில்லை. குளித்தலை பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து காலை, 11:20 மணிக்கு குப்பாச்சிப்பட்டி வழியாக கீழ ஊத்தாம்பட்டிக்கு செல்லும் பஸ், குறிக்காரன்பட்டி காலனி வழி-யாக வந்து செல்ல மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நட-வடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.