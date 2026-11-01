திருவள்ளுவர் மைதானத்தில் தற்காலிக கடைகள் அனுமதிக்கக் கோரி மனு
திருவள்ளுவர் மைதானத்தில் தற்காலிக கடைகள் அனுமதிக்கக் கோரி மனு
ADDED : அக் 31, 2026 07:13 AM
கரூர்:தீபாவளி
பண்டிகையையொட்டி, திருவள்ளுவர் மைதானத்தில் தற்காலிக கடைகள்
அமைக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என, கரூர் மாநகர மா.கம்யூ., கட்சி
செயலாளரும், மாநகராட்சி கவுன்சிலருமான தண்டபாணி
தலைமையில், கரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், நேற்று கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
மனுவில்
கூறியிருப்பதாவது: கரூர் திருவள்ளுவர் மைதானத்தில், தீபாவளி
பண்டிகையையொட்டி, சிறு வியாபாரிகள் வாழ்வாதாரத்துக்காக,
தற்காலிக கடைகள் அமைப்பது வழக்கம். நடப்பாண்டு வரும் நவ., 8 ல்
தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனால், கரூர் திருவள்ளுவர்
மைதானத்தில், சிறு வியாபாரிகள் தற்காலிகமாக கடைகள் வைத்து கொள்ள
அனுமதிக்க வேண்டும். அதேபோல், கரூர் லைட் ஹவுஸ் கார்னர் பகுதியில்,
அமராவதி ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள, பழைய பாலத்தில் பொதுமக்கள் காலை
மற்றும் மாலை நேரங்களில் நடைபயிற்சி சென்று வந்தனர். அந்த பாலம்
தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது. அந்த பாலத்தில், பொது மக்கள் மீண்டும்
நடைபயிற்சி செல்லும் வகையில் திறக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.