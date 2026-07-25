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இரு டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்ற ஆர்.டி.ஓ.,விடம் மனு வழங்கல்

இரு டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்ற ஆர்.டி.ஓ.,விடம் மனு வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:13 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:13 AM

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குளித்தலை;குளித்தலையில், வீ த லீடர் நிறுவன தலைவர் முன்னாள் ஐ.பி.எஸ்., அண்ணாமலை உத்தரவின்படி, பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு இடையூறாக இருக்கும், சுங்ககேட், பெரியபாலத்தில் உள்ள இரண்டு டாஸ்மாக் கடைகளை உடனடியாக அகற்றக்கோரி, ஆர்.டி.ஓ., (பொறுப்பு) சிவக்குமாரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.

அதில், நெடுஞ்சாலையில் இயங்கி வரும் இரண்டு டாஸ்மாக் கடைகளால் தினமும் விபத்து மற்றும் போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்படுகிறது. பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவதால் அகற்றப்பட வேண்டும் எனகுறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

வீ த லீடர் தன்னார்வலர்கள் டாக்டர் பார்த்திபன், கணேசன், சங்கீத்குமார், கோபாலகிருஷ்ணன், ராஜவேல் மற்றும் பலர் உடனிருந்தனர்.

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