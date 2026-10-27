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மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தொகையை உயர்த்தக் கோரி கலெக்டரிடம் மனு
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தொகையை உயர்த்தக் கோரி கலெக்டரிடம் மனு
ADDED : அக் 27, 2026 05:21 AM
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கரூர்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாதாந்திர உதவித்-தொகையை, 5,000 ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என, தேசிய பார்வையற்றோர் இணையம் கரூர் மாவட்ட கிளை நிர்வாகிகள், கரூர் கலெக்டர் அலுவலக குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்-தனர்.
அதில், கூறியிருப்பதாவது:
தற்போதைய விலைவாசி உயர்வை கருத்தில் கொண்டு, பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பிற அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிக-ளுக்கும், அரசால் வழங்கப்படும் மாதாந்திர உத-வித்தொகையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகள் எவ்வித சிரமமுமின்றி சுயமரியாதையுடன் வாழும் வகையில், தற்போ-தைய மாதாந்திர உதவித்தொகையான, 1,500 ரூபாயில் இருந்து, 5,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். இந்த கோரிக்கையை தமிழக அரசுக்கு உரிய முறையில், மாவட்ட நிர்வாகம் பரிந்துரை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.