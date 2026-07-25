ரயில்வே வழித்தடத்தில் விரிவாக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்து கலெக்டரிடம் மனு
ரயில்வே வழித்தடத்தில் விரிவாக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்து கலெக்டரிடம் மனு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:10 AM
கரூர்:கரூர் அருகே, ரயில்வே வழித்தடத்தில் விரிவாக்கம் செய்ய, எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பொது மக்கள் நேற்று கலெக்டர் முத்துக்குமரனிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
கரூர்-ஈரோடு ரயில்வே வழித்தடம், புகழூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் முதல், நொய்யல் ரயில்வே கேட் வரை, சரக்கு ரயில்களை நிறுத்தும் வகையில்,
விரிவாக்கம் செய்து கூடுதலாக தண்டவாளங்கள் அமைக்க, சேலம் ரயில்வே கோட்டம் முடிவு செய்துள்ளது. இதையடுத்து கடந்த, 21ல் சேலம் ரயில்வே கோட்ட பொறியியல் பிரிவு அதிகாரிகள், புகழூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அதிகாரிகள் விரிவாக்கம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்த புங்கோடை, குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் இடத்தில் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, அந்த பகுதியை சேர்ந்த, பொது மக்கள் விரிவாக்கம் செய்யும் பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, ரயில்வே துறை அதிகாரிகள், ஆய்வு செய்யாமல் திரும்பி சென்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை வேட்டமங்கலம் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த, 300க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள், புகழூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் முதல், நொய்யல் ரயில்வே கேட் வரை, யு வடிவில் விரிவாக்கம் செய்தால், விவசாய நிலங்கள், கூட்டு குடிநீர் திட்ட குழாய்கள் பாதிக்கும் என, கலெக்டர் முத்துக்குமரனிடம் மனு கொடுத்தனர்.
அப்போது, அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் ராமசாமி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., வடிவேல் உள்பட, பலர் உடனிருந்தனர்.
முன்னதாக, கலெக்டர் முத்துக்குமரனிடம் மனு கொடுக்க, 10 பேருக்கு மட்டும் அனுமதி என, தான்தோன்றிமலை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கணேசமூர்த்தி தெரிவித்தார். அப்போது, போலீசாருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு, பொதுமக்கள் சமாதானம் அடைந்தனர். இதனால், கரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.