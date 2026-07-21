அமராவதி அணையில் தண்ணீர் திறக்கக்கோரி கலெக்டரிடம் மனு
அமராவதி அணையில் தண்ணீர் திறக்கக்கோரி கலெக்டரிடம் மனு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:42 AM
கரூர்; அமராவதி அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்-கக்கோரி, சின்னதாராபுரம் அருகேயுள்ள கூடலுார் மேல்பாகம் விவசாயிகள், கரூர் கலெக்டர் அலு-வலக குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்தனர்.
அதில், கூறியிருப்பதாவது:சின்னதாராபுரம் அருகே, கூடலுார் மேல்பாகம் கிராமத்தை சுற்றியுள்ள பகுதியில், 10 ஆயிரத்-துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில் குடிநீர் ஆதாரமாக அமராவதி ஆறு உள்ளது. கடந்த, 6 மாதங்களுக்கு மேலாக அமரா-வதி ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து இல்லாமல் நிலத்-தடி நீர்மட்டம் குறைந்து விட்டது.
கிணறு, போர்வெல்களில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக குடிநீர், கால்நடைகளுக்கு சிரமப்பட்டு வருகிறோம். தற்போது, அமராவதி அணையில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் தாராபுரம் பகுதியோடு நின்று விட்டது. கரூர் மாவட்ட மக்களின், குடிநீர் தேவைக்கு மீண்டும் அணையை திறக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.