/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ குடியிருப்பு பகுதியில் மொபைல் டவர் அகற்றக் கோரி கலெக்டரிடம் மனு
குடியிருப்பு பகுதியில் மொபைல் டவர் அகற்றக் கோரி கலெக்டரிடம் மனு
குடியிருப்பு பகுதியில் மொபைல் டவர் அகற்றக் கோரி கலெக்டரிடம் மனு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:03 AM
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கரூர்; குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள மொபைல் போன் டவரை அகற்றக் கோரி, தான்தோன்றிமலை ஜீவா நகர் மக்கள், கரூர் கலெக்டர் அலுவலக குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்தனர்.
அதில், கூறியிருப்பதாவது: கரூர் தான்தோன்றி-மலை ஜீவா நகரில் ஏராளமான குடியிருப்புகள் உள்ளன.இங்குள்ள வீடுகளுக்கு அருகில், தனியார் மொபைல்போன் டவர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டவரை சுற்றியுள்ள வீடுகளில் முதியோர், பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட பலர் வசித்து வருகின்றனர். மொபைல் டவரிலிருந்து கதிர்-வீச்சு தாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. இதனால், நோய்களின் தாக்கம் ஏற்படுவதாக பல ஆய்வுகள் கூறுகின்றனர். பொதுமக்களில் நலன் கருதி மொபைல்போன் டவரை அகற்ற நடவ-டிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.