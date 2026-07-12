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பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர் மூச்சுத்திணறலால் பலி

பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர் மூச்சுத்திணறலால் பலி

ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:02 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:02 AM

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குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த பொய்யாமணி பஞ்., கோட்டையார் தோட்டம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சவுந்தரராஜன், 37. இவர், பெட்டவாய்த்தலையில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க்கில் ஊழியராக வேலை பார்த்து வந்தார்.

இவர் கடந்த சில நாட்களாக, மூச்சுத்திணறலால் அவதிப்பட்டு வந்தார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் அதிகாலை 4:00 மணியளவில் அதிகளவு மூச்சுத் திணறல் ஈடுபட்டது. அவரை மீட்டு, 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம், குளித்தலை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி சவுந்தரராஜன் இறந்தார்.இதுகுறித்து அவரது மனைவி ராதா, 37, கொடுத்த புகாரின்படி, நங்கவரம் போலீ சார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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