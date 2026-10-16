/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/21, 22ல் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் திட்ட முகாம்
ADDED : அக் 16, 2026 07:12 AM
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கரூர்,:மண்மங்கலத்தில் வரும், 21, 22 ஆகிய நாட்களில், 'உங்களை தேடி, உங்கள் ஊரில்' திட்ட முகாம் நடக்கிறது' என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
கரூர் மாவட்டம், மண்மங்கலம் தாலுகாவில் வரும், 21, 22 ஆகிய நாட்களில், 'உங்களை தேடி, உங்கள் ஊரில்' திட்ட முகாம் நடக்கிறது. இத்திட்டத்தில், பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை ராமத்திற்கு வருகை தரும் மாவட்ட முதல்நிலை அலுவலர்களிடம் மனுவாக அளிக்கலாம். மண்மங்கலக தாலுகா அலுவலகத்தில், ஆய்வு கூட்டத்திற்கு பின், 4:00 மணி முதல், 6:00 மணி வரை பொதுமக்களின் கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்படும். மேலும், 21ல் மண்மங்கலம், வாங்கல், தாளப்பட்டி ஆகிய குறுவட்ட வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் பட்டா மறுதல் முகாம் நடக்கிறது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.