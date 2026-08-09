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மஞ்சமேடு பாசன வாய்க்காலில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தேக்கம்
மஞ்சமேடு பாசன வாய்க்காலில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தேக்கம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:25 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:மஞ்சமேடு வாய்க்காலில் அதிகளவில், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணராயபுரம்
டவுன் பஞ்., பகுதிகளில், மஞ்சமேடு வழியாக பாசன வாய்க்கால்
செல்கிறது. இதில் வரும் தண்ணீரை கொண்டு வெற்றிலை, வாழை, நெல், சோளம்
ஆகிய பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. தற்போது மழை இல்லாததால்,
பாசன வாய்க்காலில் அதிகளவு கழிவுநீர் கலந்து வருகிறது.
மேலும் மக்கள்
பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், கேரி பேக்குகள், தண்ணீர்
பாட்டில்கள் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இதனால் விவசாய
நிலங்களுக்கு தண்ணீர் செல்வதில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே,
வாய்க்காலில் தேங்கியுள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்ற, டவுன்
பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள்
எதிர்பார்க்கின்றனர்.