/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ புகழூர் அரசு பள்ளியில் உறுதிமொழி ஏற்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 06:23 AM
அ நிறம் | அளவு
கரூர்:புகழூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், போதை இல்லாத தமிழகம் என்ற தலைப்பில், உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அதில்,
தமிழக முதல்வர் விஜய், சென்னை மாநில கல்லுாரியில் போதை பொருள்
ஒழிப்பு குறித்து, ஏற்றுக் கொண்ட உறுதி மொழி நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பு
செய்யப்பட்டது. பிறகு, பள்ளி மாணவர்கள் போதை இல்லாத தமிழகத்தை
உருவாக்குவது என்ற, உறுதிமொழி எடுத்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில்,
பள்ளி தலைமையாசிரியர் விஜயன், உதவி தலைமையாசிரியர்கள் யுவராஜா,
பொன்னுசாமி, வழிகாட்டி ஆசிரியர் குப்புசாமி மற்றும் ஆசிரியர்கள்
பங்கேற்றனர்.