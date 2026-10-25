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சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர் மீது போக்சோ வழக்கு
சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர் மீது போக்சோ வழக்கு
ADDED : அக் 22, 2026 07:17 AM
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கரூர்:கரூர் அருகே சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர் மீது, மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
கரூர்
மாவட்டம், அஞ்சகவுண்டன்பட்டி பெத்தாட்சி நகரை சேர்ந்த கருப்புசாமி
என்பவரது மகன் பாலமுருகன், 22; இவர் கடந்த ஏப்., 20ல், 16 வயதுள்ள
சிறுமியை புங்கம்பாடி மொட்டையாண்டவர் கோவிலில் திருமணம் செய்து
கொண்டு குடும்பம் நடத்தி வந்தார். தற்போது, சிறுமி நான்கு மாத
கர்ப்பிணியாக உள்ளார். இதுகுறித்து, அரவக்குறிச்சி கிராம நல
அலுவலர் கமலா, கரூர் ரூரல் மகளிர் போலீசில் புகார் செய்தார்.
இதையடுத்து
பாலமுருகன் மீது, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ், மகளிர் போலீஸ்
இன்ஸ்பெக்டர் மேனகா வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறார்.