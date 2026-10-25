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சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர் மீது போக்சோ வழக்கு

சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர் மீது போக்சோ வழக்கு

ADDED : அக் 24, 2026 06:40 AM

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ADDED : அக் 24, 2026 06:40 AM

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கரூர்:கரூர் அருகே சிறுமியை திருமணம் செய்து கொண்ட வாலிபர் மீது, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ், மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

கரூர் மாவட்டம், அரவக்குறிச்சி ஜீவா நகரை சேர்ந்த ராஜரத்தினம் என்பவரது மகன் அய்யப்பன், 22; இவர் கடந்தாண்டு, அக்., 15ல், 17 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்து கொண்டு, குடும்பம் நடத்தியுள்ளார். இந்நிலையில் சிறுமிக்கு கடந்த, 15ல் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

இதுகுறித்து, அரவக்குறிச்சி பஞ்., யூனியன் சமூக நல அலுவலர் பூர்ணம், கரூர் ரூரல் மகளிர் போலீசில் புகார் செய்தார்.

இதையடுத்து, சிறுமியை திருமணம் செய்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக, அய்யப்பன் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து, கரூர் ரூரல் மகளிர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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