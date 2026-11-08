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சிறுமியுடன் திருமணம் டிரைவர் மீது போக்சோ

சிறுமியுடன் திருமணம் டிரைவர் மீது போக்சோ

ADDED : நவ 07, 2026 06:16 AM

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ADDED : நவ 07, 2026 06:16 AM

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கரூர்:சிறுமியை திருமணம் செய்த டிரைவர் மீது, மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ், வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

கரூர் மாவட்டம், இலவனுார் பகுதியை சேர்ந்த வேலுமணி என்பவரது மகன் திருமூர்த்தி, 26; டிரைவர். இவர் கடந்த ஜன., 26ல், 16 வயது சிறுமியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டு, குடும்பம் நடத்தியுள்ளார். தற்போது, சிறுமி மூன்று மாத கர்ப்பமாக உள்ளார். இதுகுறித்து, க.பரமத்தி பஞ்., யூனியன் சமூகநல அலுவலர் பத்மாவதி, 56, மகளிர் போலீசில் புகார் செய்தார். இதையடுத்து, கரூர் ரூரல் போலீசார், டிரைவர் திருமூர்த்தி மீது, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

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